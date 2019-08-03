«Перекресток» решил отбирать пакеты с онлайн-заказов

X5 Retail Group начнёт тестировать в сервисе онлайн-доставки торговой сети «Перекресток» проект по возврату пакетов. Об этом сообщила журналистам директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail Group Елена Коннова.

Задумка заключается в том, что после доставки покупатели смогут вернуть пакеты ритейлеру для дальнейшей переработки. При осуществлении доставки используется огромное количество пакетов, которые покупатели попросту выкидывают. Теперь им предложат сдать лишние пакеты курьеру.

Коннова пояснила: «Перекресток-онлайн" попробует сейчас забирать назад пакеты, будет пилотировать эту историю, посмотрим, как она пойдет. Когда вам привозят товары, вам привозят их в очень большом количестве пакетов. Почему - потому что есть требования СанПиНа по поводу товарного соседства. И каждую единицу товара, очень большое количество товаров, нужно положить в отдельный пакет: всю химию, яйца, и другое, в отдельный. Сейчас будем пробовать - вот привез курьер, можете сдать эти пакеты назад. Разгружаешься, он ждет и забирает».