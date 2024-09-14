«Перекрёсток» начнёт составлять график работы сотрудников с помощью ИИ

Х5 Group начала использовать искусственный интеллект (ИИ), для прогнозирования потребностей в ресурсах в своих магазинах «Перекрёсток». Новый инструмент, названный «Калькулятор ресурсной потребности», был разработан X5 Tech и помогает рассчитывать, сколько сотрудников потребуется в каждом магазине. Это нововведение направлено на повышение эффективности работы и оптимизацию использования кадров.

Система учитывает более 20 параметров, таких как спрос и особенности конкретного магазина, чтобы точно определить, сколько персонала понадобится. Это позволяет руководству минимизировать перерасход часов работы, а в случае роста спроса — привлечь дополнительные ресурсы. Технический директор «Перекрёстка» Антон Сироткин сообщил, что эта модель уже показала свою эффективность в сети «Пятёрочка», а с августа текущего года она начала работать и в «Перекрёстке».

«Калькулятор» собирает данные из более чем 10 информационных систем компании и на основе прогнозов создаёт индивидуальный план загрузки для каждого магазина. В будущем Х5 Group планирует улучшать этот инструмент, добавляя новые модули для расчёта операционных показателей и адаптируя систему под распределительные центры. Также предполагается использовать ИИ для разработки мотивационных планов сотрудников, что повлияет на их доход.