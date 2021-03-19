Перекупщик PlayStation 5 из России раскрыл секреты бизнеса

С помощью него они следили за поступлением приставок в крупные торговые сети. Программа уведомляла участников канала о том, что консоль завезли на склад, а также сразу высылала ссылку на приобретение необходимых объемов.

Впоследствии перекупщики разработали более удобный софт ACO (Auto Check Out), что позволяло им следить, когда PlayStation 5 поступит в один из сетевых магазинов. Преимущество этой программы в том, что пользователи получали уведомление в момент загрузки товара на сайт.

Таких закрытых групп и каналов много, а ежемесячный взнос в них может составлять 2 тысячи рублей. Однако впускать пользователя в клуб или нет решается с помощью внутреннего голосования у перекупщиков.