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Перенесшему коронавирус пациенту пересадили здоровые легкие
Но еще какое-то время ему придется провести в больнице
В сети появилась публикация, в которой говорится о пересадке перенесшему коронавирус пациенту из Мексики полноценных здоровых легких. Этот случай стал первым подобным в Латинской Америке, заявляют эксперты.
Согласно данным газеты Milenio, операция прошла в больнице Christus Muguerza в городе Монтеррей. Главврач медицинского учреждения Анхель Мартинес Вела рассказал, что 57-летний пациент, который получил новые легкие, должен будет провести в больнице еще две недели, прежде чем сможет вернуться домой. Связано это с тем, что он остается подключенным к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.
При этом, по словам главврача, большую часть работы по обеспечению организма кислородом уже сейчас выполняют новые легкие пациента. Правда, Матринес Вела уточнил, что на данный момент говорить о 100%-успехе еще рано, так как имеется риск отторжения организмом новых органов.