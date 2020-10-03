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Переохлаждение признали снижающим иммунитет к COVID-19 фактором
Оно ослабляет иммунитет и к другим инфекционным болезням
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная напомнила россиянам о вреде переохлаждения. Так, переохлаждение негативно сказывается на иммунитете к COVID-19 и другим инфекционным болезням.
“Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года”, — поделилась Пшеничная. Помимо прочего эксперт также отметила важность соблюдения мер предосторожности, рекомендованные специалистами Роспотребнадзора. В частности, не стоит забывать о масочном режиме, регулярном мытье рук, а также социальной дистанции.
На сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случаев заражения COVID-19. За последние сутки в зафиксировалось 9 859 новых инфицированных. За все время пандемии от коронавируса в России вылечилось 975 859 человек, а умерло 21 251.