Переохлаждение признали снижающим иммунитет к COVID-19 фактором

“Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года”, — поделилась Пшеничная. Помимо прочего эксперт также отметила важность соблюдения мер предосторожности, рекомендованные специалистами Роспотребнадзора. В частности, не стоит забывать о масочном режиме, регулярном мытье рук, а также социальной дистанции.

На сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случаев заражения COVID-19. За последние сутки в зафиксировалось 9 859 новых инфицированных. За все время пандемии от коронавируса в России вылечилось 975 859 человек, а умерло 21 251.