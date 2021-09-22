Переработка нефти вскоре потерпит крах из-за электромобилей

Сейчас же появились свежие сведения, согласно которым с целью сокращения выбросов углерода, может сократиться и спрос на мировые мощности по переработке нефти. Речь идёт о двукратном снижении этого самого спроса к 2050 году, передаёт Reuters со ссылкой на предсказание аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy.

При этом доля электромобилей к середине XXI века может достигнуть внушительных 90%.