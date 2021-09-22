Наука и технологии
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Переработка нефти вскоре потерпит крах из-за электромобилей

Количество которых увеличится до 90% от общего объёма рынка авто
«Смерть» нефтебизнесу предсказывают последние лет десять точно. Особенно это стало актуальным после массового появления качественных электромобилей, таких как Tesla Model S.
Переработка нефти вскоре потерпит крах из-за электромобилей

Сейчас же появились свежие сведения, согласно которым с целью сокращения выбросов углерода, может сократиться и спрос на мировые мощности по переработке нефти. Речь идёт о двукратном снижении этого самого спроса к 2050 году, передаёт Reuters со ссылкой на предсказание аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy.

При этом доля электромобилей к середине XXI века может достигнуть внушительных 90%.

Электромобили снизят мировое потребление бензина и дизельного топлива, но спрос на другие нефтепродукты в авиационном, морском и нефтехимическом секторах может оставаться высоким из-за урбанизации, которая создаст проблему для нефтеперерабатывающего сектора.

Мукеш Сахдев
Глава отдела переработки в Rystad Energy

Те же специалисты предсказали, что во второй половине 2021 года спрос на «чёрное золото» увеличится до 80,1 млн баррелей в день.