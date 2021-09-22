Переработка нефти вскоре потерпит крах из-за электромобилей

Переработка нефти вскоре потерпит крах из-за электромобилейКоличество которых увеличится до 90% от общего объёма рынка авто
Сейчас же появились свежие сведения, согласно которым с целью сокращения выбросов углерода, может сократиться и спрос на мировые мощности по переработке нефти. Речь идёт о двукратном снижении этого самого спроса к 2050 году, передаёт Reuters со ссылкой на предсказание аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy.
При этом доля электромобилей к середине XXI века может достигнуть внушительных 90%.
Электромобили снизят мировое потребление бензина и дизельного топлива, но спрос на другие нефтепродукты в авиационном, морском и нефтехимическом секторах может оставаться высоким из-за урбанизации, которая создаст проблему для нефтеперерабатывающего сектора.
Те же специалисты предсказали, что во второй половине 2021 года спрос на «чёрное золото» увеличится до 80,1 млн баррелей в день.