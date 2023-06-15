Наука и технологии
17:16, 15 июня 2023
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«Перешли на рыбку покрупнее»: хакеры сместили интерес на крупные компании.

Об этом рассказал представитель Kospersky на форуме ПМЭФ

Количество атак на российские компании значительно выросло за прошедший год. О причинах внимания хакеров к российскому бизнесу рассказала управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова

В этом году хакеры сместили своё внимание на крупные компании после того, как натренировались на малом и среднем бизнесе. Об этом рассказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ, в интервью на ПМЭФ.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», в начале 2023 года количество значимых баз данных российских компаний, опубликованных хакерами, увеличилось на 33% по сравнению с предыдущим годом. Кулашова отметила, что в прошлом году основное внимание хакеров было сосредоточено на утечках данных в компаниях малого и среднего бизнеса. Однако в этом году они переключились на крупные компании, и это является одной из текущих тенденций.

Когда хакеры получают доступ к данным крупной компании, объем утёкших данных значительно возрастает по сравнению с компаниями малого и среднего бизнеса, пояснила Кулашова. Она также отметила, что это не означает, что малый и средний бизнес теперь менее подвержен атакам. Скорее всего, злоумышленники понимают, что атака на крупную компанию может принести им большую выгоду. При выборе цели они часто руководствуются потенциальной значимостью атаки.

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