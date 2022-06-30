Пересказал блогера — получил штраф: в России посты в Интернете хотят сделать объектом авторского права

Так, в отечественном законодательства будет расширен перечень объектов авторского права — в него добавится понятие «пользовательский контент». После этого в стране пользовательский контент будет признан объектом авторского права, который подлежит защите.

На данный момент лишь часть интернет-площадок относят пользовательский контент к категории объектов авторских прав. Но в случае, если новый закон будет принят, то ситуация может заметно измениться.

И уже в зависимости от того, как всё будет прописано, нарушившим авторское право будут начислять штраф либо, даже, наказание в виде лишения свободы на некий срок.