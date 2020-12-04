Переведенные на удаленку люди начали жаловаться на новые проблемы со здоровьем

В рамках научной работы исследователи пришли к выводу, что удаленная работа отрицательно сказывается как на физическом, так и на психическом здоровье. Так, выполняя работу дома люди чаще отвлекаются, а их общение с коллегами нарушается, что впоследствии снижает продуктивность.

Помимо прочего в исследовании сообщается о том, что в связи с переходом на удаленку рабочее время выросло приблизительно на полтора часа. Сотрудники, в свою очередь, перестали быть довольны проделанной работой и начали отмечать возникновение болевых ощущений в области шеи.

По итогам опроса было установлено, что более 64% работников жалуются на возникновение одной или нескольких новых проблем со здоровьем, а примерно 75% опрошенных отметили одну новую психическую проблему. Также работники стали меньше двигаться и больше есть.