Перевод языка жестов стал лучше благодаря ИИ

Языки жестов отличаются в разных странах, каждый из них имеет тысячи уникальных знаков, что делает их изучение сложным. До недавнего времени технологии распознавания основывались в основном на анализе общих движений жестового языка, но этого было недостаточно для высокой точности, так как даже малейшие различия в форме рук или их положении относительно тела могут менять значение.

Новая методика добавляет к анализу не только движения верхней части тела, но и информацию о мимике, форме рук и их положении относительно тела. Благодаря этому подходу точность распознавания слов в языке жестов выросла на 10−15% по сравнению с предыдущими методами.

По словам специалистов, предложенный метод можно адаптировать для любого языка жестов, что поможет улучшить коммуникацию во многих странах.