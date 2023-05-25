Пермские студенты придумали, как обезопасить локомотивы

Российские железные дороги играют главную роль в нашей стране: они перевозят людей и огромные грузы, которые поддерживают нашу экономику. Но такие транспортировки требуют постоянного технического обслуживания, чтобы обеспечить безопасность и надежность перевозок. Отдельно важно следить за колесными парами, которые испытывают постоянную высокую нагрузку грузовых поездов.

Ученые из Пермского Политеха разработали мобильное приложение, которое помогает автоматизировать контроль и анализ износа колесных пар. Они представили свое исследование на студенческой конференции исследований и технологий. Было обнаружено, что из-за высокой загруженности железнодорожных путей, некоторые участки в плохом состоянии, что негативно сказывается на колесных парах тяжелых локомотивов. Чтобы обеспечить безопасность и работоспособность поездов, нужно уделять особое внимание техническому обслуживанию и особенно колесным парам.

Теперь сотрудники пунктов технического обслуживания экономят до 45 минут рабочего времени в день, благодаря этому мобильному приложению. Оно позволяет автоматизировать процесс обслуживания колесных пар локомотивов, вносить и анализировать данные о состоянии осей, и отправлять эти данные в электронную систему учета. Также приложение помогает собирать данные для статистического анализа и создания прогнозных моделей. Это значительно упрощает и оптимизирует процесс технического обслуживания и способствует более надежным и безопасным железнодорожным перевозкам в России.