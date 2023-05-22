Пермские студенты придумали систему для поиска свободных мест на парковке

Студенты Пермского государственного аграрно-технологического университета представили новую систему, которая поможет людям не только найти место для парковки в городе, но и узнать, доступно ли оно. Проект был разработан совместно с компанией TrafficData, специализирующейся на акселерационных программах, и был представлен на Платформе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Идея команды заключалась в создании приложения, которое позволит пользователям видеть свободные места на платных парковках в центре города в режиме реального времени. Для этого была разработана система передачи информации с помощью видеокамер, которые будут установлены на парковках. Такой подход позволит водителям быстрее находить свободные места.

Вначале команда планировала разработать полноценное приложение, включающее оплату парковки, отслеживание местоположения автомобиля и другие функции. Однако в ходе работы исследователи решили сосредоточиться на системе отслеживания мест. Причина заключается в том, что на рынке уже есть подобные приложения, но ни одно из них не сообщает, является ли конкретное парковочное место свободным.

Команда TrafficData разработала систему распознавания транспортных средств по номерным знакам, а также определение ДТП и наличия автомобилей в определённой зоне с подсчётом количества свободных парковочных мест. Эта технология основана на машинном обучении. В ближайшее время команда планирует доработать продукт и начать обсуждать возможность интеграции системы с городскими парковочными приложениями. Реализация проекта потребует около полугода при наличии соответствующего заказа со стороны городских властей.