Пермские ученые доказали эффективность нового антибиотика

Учёные из Пермского Политеха предлагают многообещающий подход в разработке антибиотиков — использование антимикробных пептидов. Эти пептиды являются частью естественного защитного механизма организма и обладают сильным бактерицидным действием. Учёные провели успешные испытания пептидного комплекса на животных и подтвердили его способность сдерживать патогенные микроорганизмы. Это исследование может стать основой для разработки новых природных антибиотиков следующего поколения.

Пермские учёные разработали белково-пептидный комплекс с улучшенным антибактериальным и противовирусным действием. Они синтезировали этот комплекс из лейкоцитов человека с использованием инновационной технологии. Пептиды извлекают из лейкоцитов при определённых условиях и обеззараживают. Затем материал проходит через процесс ультрафильтрации для получения низкомолекулярной белковой фракции, которую затем концентрируют и очищают с помощью специальной хроматографии.

В экспериментах состав пептидного комплекса вводили внутрижелудочно и ректально животным на протяжении месяца. В течение всего периода исследования не было обнаружено никаких патологических отклонений в поведении и внешнем состоянии животных. Животные были активны и подвижны, а масса тела неизменно увеличивалась. Наблюдения показали, что препарат не оказывает негативного воздействия на печень и почки. Полученные результаты доклинических исследований свидетельствуют о низкой токсичности исследуемого пептидного комплекса при его ректальном введении.

Антибиотики, основанные на пептидных комплексах, обладают быстрым и широким спектром действия, включая устойчивые к другим антибиотикам штаммы микроорганизмов. Они наиболее эффективны для лечения заболеваний наружных покровов и слизистых оболочек без необходимости внутривенного введения. Эти исследования могут стать важным шагом в развитии новых методов борьбы с микробами и создании новых поколений антибиотиков.