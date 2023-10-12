Пермские учёные научились очищать воду от марганца

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета создали биосорбент, который помогает очищать воду от марганца. Этот инновационный материал использует биомассу микроорганизмов, и после процесса очистки его можно также использовать в сельском хозяйстве. Исследование показало, что бактерии в биосорбенте способны устойчиво взаимодействовать с марганцем в широком диапазоне концентраций.

Учёные применили вермикулит в качестве вещества с поглощающими свойствами, чтобы улучшить взаимодействие между микроорганизмами и марганцем. Процесс включал прохождение суспензии бактерий через колонку с вермикулитом, после чего биосорбент подготавливался для дальнейшей работы. Это позволило эффективно извлекать ионы марганца из воды. Полученный материал обладает потенциалом для использования в системах очистки марганцесодержащей воды.

Исследование направлено на совершенствование методов очистки воды от марганца и других тяжёлых металлов, чтобы достичь более высокого качества воды и уменьшить необходимость дополнительной очистки. Результаты исследования опубликованы в журнале «Химия. Экология. Урбанистика».