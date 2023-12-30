Пермские учёные научились прогнозировать болезни лёгких у младенцев

Каждая десятая беременность, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, заканчивается преждевременными родами. У недоношенных детей, часто возникает бронхолёгочная дисплазия, вызывающая респираторные заболевания и астму. Учёные ПНИПУ создали модель для быстрого выявления степени тяжести этого заболевания, что поможет врачам диагностировать проблему и начать лечение в самые короткие сроки.

Исследование, опубликованное в сборнике VI Всероссийской научной конференции, проводится в рамках программы «Приоритет 2030» под руководством доктора физико-математических наук Алексея Кучумова. Бронхолёгочная дисплазия часто поражает новорождённых, вызывая серьёзные заболевания, и нормализация лёгких у таких детей происходит лишь в возрасте 7-10 лет.

Учёные анализировали данные 70 недоношенных детей, учитывая 180 медицинских показателей каждого. Путём специальных расчётов были отобраны 53 пациента с надёжностью 100%, что позволило построить модель для определения степени тяжести бронхолёгочной дисплазии на разных этапах пребывания ребёнка в больнице.

Модели предоставляют врачам информацию о том, какие изменения в медицинских показателях могут снизить тяжесть заболевания. Политехники также выделили список показателей, оказывающих наибольшее влияние на прогноз заболевания. Материнство является одним из важных аспектов в медицине, и своевременное выявление проблемы в первые дни жизни ребёнка поможет врачам предпринять необходимые меры для лечения и предотвращения осложнений.