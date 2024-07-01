Пермские учёные оценили влияние газовых турбин на экологию

Водород является перспективным ресурсом для снижения выбросов парниковых газов в промышленности. Его можно использовать в различных типах энергоустановок, включая топливные элементы, двигатели внутреннего сгорания и газовые турбины, что значительно уменьшает влияние этих установок на климат. Однако процесс производства водорода, а также эксплуатация и утилизация этих устройств, сопровождаются значительными выбросами парниковых газов. Для полноценного развития водородной энергетики необходимо точно оценить их углеродный след на всех этапах жизненного цикла, включая производство электроэнергии газотурбинными установками.

Углеродный след представляет собой общую сумму всех парниковых газов, которые выпускаются прямо или косвенно в процессе деятельности. Внедрение водорода в промышленность помогает снизить этот след, однако процесс его производства все ещё значительно влияет на окружающую среду. Для адекватной оценки эффекта от использования водорода важно учитывать все этапы жизненного цикла, начиная от добычи сырья и производства топлива до эксплуатации и утилизации установок. Это помогает понять реальное воздействие энергоустановок на климатические изменения.

Газотурбинные установки (ГТУ) отличаются более низким уровнем выбросов парниковых газов по сравнению с другими типами энергетических установок. Существующие ГТУ могут работать на смесях с содержанием водорода до 20%, снижая выбросы оксидов азота в четыре раза и углекислого газа в 1,5 раза. Новые разработки предполагают использование смесей с до 50% водорода или даже чистого водорода, что демонстрирует перспективы для дальнейшего уменьшения углеродного следа.

Исследования учёных Пермского Политеха подчёркивают важность комплексного подхода к оценке углеродного следа ГТУ на всех этапах их жизненного цикла. Это включает анализ процессов производства, сборки, эксплуатации, и технического обслуживания. Такой подход позволяет эффективно сравнивать различные энергетические системы и выбирать наиболее экологически устойчивые решения для будущего.