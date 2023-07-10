Пермские учёные смогли значительно удешевить отопление многоэтажек

Исследование, опубликованное в журнале Construction and Geotechnics, рассматривает перспективы перехода от централизованной системы теплоснабжения к автономной для повышения энергоэффективности жилых домов. Однако такой переход несёт в себе определённые риски.

Одна из проблем заключается в том, что тепловые электростанции, помимо производства тепла, также производят электроэнергию. Это может привести к повышению тарифов на электроэнергию для сохранения прибыльности станции. Поэтому учёные считают, что более предпочтительными для экономии являются меры по оптимизации расходов в рамках централизованной системы отопления.

Для улучшения использования тепла в многоквартирных домах предлагается установка ограничительного клапана AVQ, который поможет снизить температуру в жилых помещениях до нормативных параметров по ГОСТу и сократить расход тепла. Эффективность этой технологии была продемонстрирована на примере жилого дома в городе Перми, где удалось снизить расходы на отопление.

По словам учёных, в результате реализации данного проекта здание получит более высокий класс энергоэффективности. Это означает, что дом будет иметь хорошую теплоизоляцию и современное оборудование. Эти меры позволят сократить расходы на отопление до 42 процентов, что будет положительно сказываться на комфорте и финансовой составляющей жителей и управляющих компаний многоквартирных домов.