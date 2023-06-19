Пермские учёные создали устройство для обнаружения опасной пыли в воздухе

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали портативное устройство для определения концентрации пыли в воздухе. Это устройство работает по простому принципу: сначала оно определяет общую концентрацию пылевых частиц, а затем, с помощью «компьютерного зрения», выявляет конкретные вещества в пробе.

Они использовали модель нейронной сети, которую обучили на большом количестве микрофотографий, чтобы классифицировать и определить размеры частиц. Эти фотографии были сделаны с помощью микроскопа и содержат информацию о химическом, фракционном и морфологическом составе пыли. Сама нейронная сеть может точно анализировать эти данные.

Это новое устройство может быстро обнаруживать опасные загрязнители в воздухе, такие как соли или оксиды тяжёлых металлов. Оно может быть полезным в системе постоянного мониторинга, которую используют специалисты Роспотребнадзора.