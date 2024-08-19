Пермские учёные улучшили безопасность предприятий

На российских нефтеперерабатывающих и химических заводах внедряют новую автоматизированную систему для управления технологическими процессами, разработанную Пермским Политехом совместно с компанией «Промышленная кибернетика». Этот комплекс помогает эффективно следить за всеми параметрами производства, избавляя специалистов от необходимости вручную обрабатывать потоки ложных сигналов, что часто затрудняет быструю реакцию на настоящие проблемы. Программа должна повысить безопасность и улучшить оперативность работы за счёт более точного анализа и обработки сигнализаций.

Существующие системы мониторинга зачастую имеют высокую стоимость и ограниченные возможности адаптации под специфические условия российских предприятий. Большинство из них импортные, и их использование в России часто связано с трудностями. Новый отечественный программный комплекс создан для того, чтобы улучшить ситуацию, предлагая гибкость и доступность, которые недоступны у зарубежных аналогов.

Разработанная система, основанная на языке программирования Python, уже протестирована на тестовом стенде и продемонстрировала свою эффективность. Как отметил Борис Стафейчук из ПНИПУ, программа легко интегрируется в любую систему управления, будь то иностранная или российская, и соответствует требованиям безопасности. Студент магистратуры Вячеслав Братчиков добавил, что система продолжает улучшаться и предоставляет пользователям возможность настраивать отчёты и добавлять новые функции по мере необходимости. Это новшество обещает улучшить безопасность и контроль на производственных площадках, снижая зависимость от зарубежных решений и повышая общую эффективность.