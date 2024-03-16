Пермский робот попытался проголосовать на выборах

Робот под названием Промобот, созданный в Перми, не мог проголосовать на выборах президента России из-за отсутствия гражданского паспорта.

Представители избирательной комиссии Перми подчеркнули, что участвовать в выборах могут только граждане России, имеющие официальный паспорт, подтверждающий их личность и статус.

Робот Промобот, разработанный в Перми, представляет собой автономного консультанта, который способен общаться с людьми и отвечать на их вопросы, не требуя постоянного контроля человека.