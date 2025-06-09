Perplexity объединил в себе чат-бота и поисковик — чем это лучше привычного поиска

В отличие от Google, где пользователю приходится самостоятельно разбирать десятки ссылок, Perplexity предлагает сразу готовый ответ с перечнем использованных источников.

Отмечается, что Perplexity выгодно отличается от ChatGPT прозрачностью и оперативностью: вместо «человекообразного» ответа, как у чат-ботов, сервис предоставляет краткую сводку с цитатами, а также визуальные блоки — изображения и связанные темы.

По сути, это поисковик, в котором основное место занимает не список ссылок, а сжатый аналитический вывод.

При этом Perplexity позволяет переключаться между несколькими ИИ-моделями (GPT-4, Gemini, Claude и другими) — такая опция доступна в платной версии.

Несмотря на схожие функции с ChatGPT, эксперты подчёркивают, что Perplexity ближе по логике работы именно к Google, но предлагает более удобную форму подачи информации.