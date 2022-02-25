Персики и жирная рыба оказались полезны для сердца

По мнению учёных, нужно как можно больше употреблять овощей и фруктов, особенно персиков. В персиках содержится комплекс питательных веществ, полезных для сердца.

Жирная рыба — единственная полноценная замена красного мяса. Её польза заключается в первую очередь в омега-3. Жирная рыба, как и морепродукты, должна стать важной составляющей рациона.

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