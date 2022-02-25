Персики и жирная рыба оказались полезны для сердца

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Персики и жирная рыба оказались полезны для сердцаВ них много необходимых веществ
Специалисты из Американской ассоциации сердца в США рассказали о продуктах, которые должны быть в рационе для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
По мнению учёных, нужно как можно больше употреблять овощей и фруктов, особенно персиков. В персиках содержится комплекс питательных веществ, полезных для сердца.
Жирная рыба — единственная полноценная замена красного мяса. Её польза заключается в первую очередь в омега-3. Жирная рыба, как и морепродукты, должна стать важной составляющей рациона.
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Источник: ФАН