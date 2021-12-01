Персональные данные пользователей в даркнете подорожали в два-четыре раза

Так, согласно данным источника, цена на получение персональных данных россиян от компаний разных отраслей выросла более, чем в два раза. В то же время, банковские данные стали стоит выше в четыре раза. Предполагается, что связано это с типом данных, их объемом и степенью киберзащиты в компаниях, столкнувшихся с утечкой.

Известно, что средняя цена покупки данных клиентов банков, мобильных операторов и информации госорганов за 12 месяцев увеличилась с 7 тысяч до 18 тысяч рублей. Банковская информация стала еще ценнее — выписка по счёту или карте физического лица в Сбербанке за месяц предлагается за 48-60 тысяч рублей, тогда как за 6 месяцев — 120-140 тысяч.