Наука и технологии
Опубликовано 04 декабря 2024, 22:03
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Персональные ИИ-помощники помогут астронавтам в длительных полетах

Он повысит автономность и безопасность
На Международном астронавтическом конгрессе в Милане исследователи представили новую систему, которая поможет астронавтам на длительных космических миссиях, таких как экспедиции на Марс. В проекте участвуют ученые из Германского аэрокосмического центра, и его цель — повысить автономность астронавтов, снизив зависимость от связи с Землей, которая может иметь задержки до 24 минут.
Персональные ИИ-помощники помогут астронавтам в длительных полетах

© Ferra.ru

Система, известная как METIS, была улучшена с использованием технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ), включая модели GPT, дополненную реальность (AR) и базы знаний (KG). Это позволит астронавтам получать данные в естественном языке и использовать их для принятия решений в реальном времени, не ожидая команд с Земли.

Особенность нового подхода — интеграция документов и живых данных, таких как показания датчиков, в единую базу знаний. Эти данные отображаются через дополненную реальность, что снижает нагрузку на астронавтов и помогает быстрее реагировать на изменения в условиях миссии.

Ожидается, что такие ИИ-системы помогут в принятии критически важных решений на долгосрочных миссиях, например, в путешествиях на Марс, где задержка связи делает невозможным быстрое взаимодействие с Землей.