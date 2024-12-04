Персональные ИИ-помощники помогут астронавтам в длительных полетах

Система, известная как METIS, была улучшена с использованием технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ), включая модели GPT, дополненную реальность (AR) и базы знаний (KG). Это позволит астронавтам получать данные в естественном языке и использовать их для принятия решений в реальном времени, не ожидая команд с Земли.

Особенность нового подхода — интеграция документов и живых данных, таких как показания датчиков, в единую базу знаний. Эти данные отображаются через дополненную реальность, что снижает нагрузку на астронавтов и помогает быстрее реагировать на изменения в условиях миссии.

Ожидается, что такие ИИ-системы помогут в принятии критически важных решений на долгосрочных миссиях, например, в путешествиях на Марс, где задержка связи делает невозможным быстрое взаимодействие с Землей.