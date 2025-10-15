Персонажи умнее, локализация быстрее: эксперт объяснил, зачем нужен ИИ в игровой разработке

Создание игровых миров стало проще благодаря процедурной генерации, которую поддерживает искусственный интеллект. Эта технология позволяет автоматически создавать уникальные локации, карты и объекты, которые не повторяются. Такой подход экономит время разработчиков и открывает возможности для построения огромных виртуальных миров. По словам Афанасьева, автоматизация этих процессов помогает сосредоточиться на создании сюжета и ключевых элементов игры.

ИИ улучшает поведение неигровых персонажей (NPC). Если раньше каждую реакцию персонажа приходилось прописывать вручную, то теперь алгоритмы позволяют NPC анализировать действия игрока и подстраиваться под них. Например, в боевых играх персонажи могут менять тактику, делая игру более сложной и интересной. Афанасьев отметил, что для этих задач используются такие инструменты, как Unity ML-Agents для генерации миров, DeepMind’s AlphaZero для настройки поведения NPC и нейросети GPT-5 и Claude для создания диалогов.

Анализ поведения игроков — еще одна область, где ИИ приносит пользу. С помощью алгоритмов разработчики собирают данные о действиях пользователей, чтобы лучше понимать их предпочтения. Это помогает настраивать баланс игры, регулировать сложность уровней и прогнозировать, какой контент будет популярным. Такой подход делает игры более увлекательными и ориентированными на аудиторию.

ИИ также упрощает процесс локализации и перевода игр. Хотя контроль человека все еще необходим, искусственный интеллект уже обеспечивает приемлемое качество перевода и снижает затраты. Афанасьев отметил, что автоматизация тестирования и эмуляции исследований также во многом выполняется с помощью ИИ, что ускоряет разработку. Генерация текстур, моделей и озвучивания тоже стала быстрее, позволяя разработчикам сосредоточиться на сюжете.