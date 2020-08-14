Первая игровая видеокарта Intel может обойти по производительности флагманские модели NVIDIA

По крайней мере, это следует из последних слухов, согласно которым новый графический процессор Intel может содержать до 512 исполнительных блоков, в которых расположатся 4 096 так называемых ядер - именно такая конфигурация заявлена у одного чипа Intel Xe HPG. В итоге, если количество ядер и вправду будет таким, а частота составит 1,5 ГГц, то новейшая видеокарта компании сможет продемонстрировать показатели в 12,2 TFLOPS! А это, отметим, больше, чем у Radeon RX 5700 XT (с его 9,75 TFLOPS) и у флагманской GeForce RTX 2080 (с 10,1 TFLOPS).

Напомним, что крайние утечки утверждают, что полноценный анонс первой видеокарты от Intel стоит ожидать в ближайшее время. Вполне вероятно, что случится это уже в начале 2021 года.