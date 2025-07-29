Наука и технологии
Опубликовано 29 июля 2025, 07:57
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Первая парализованная женщина с чипом Neuralink написала своё имя — впервые за 20 лет

История с почти что счастливым концом
Американка Одри Крюс, парализованная после аварии в 16 лет, впервые за два десятилетия смогла написать своё имя — благодаря импланту Neuralink.
Первая парализованная женщина с чипом Neuralink написала своё имя — впервые за 20 лет
© Daily Mail

Она стала первой женщиной в мире, получившей мозговой интерфейс от компании Илона Маска. С помощью импланта N1, установленного на моторной коре мозга, Крюс управляет компьютером силой мысли.

На экране она написала «Audrey» виртуальной ручкой, а также нарисовала цветы, сердца и даже лица. Все действия происходят без движения — мысли передаются по Bluetooth на специальную программу Neuralink.

Имплант фиксирует нейронную активность с помощью 128 ультратонких нитей, которые хирургически вживляются в мозг. Устройство питается от беспроводной батареи.

Хотя чип не вернёт пациентке подвижность, он дал ей возможность снова пользоваться компьютером. Крюс рассказала, что мечтает написать книгу о своей жизни.

Она призналась: «Даже в самых смелых фантазиях я не верила, что это возможно».

Источник:Daily Mail
Автор:Булат Кармак
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