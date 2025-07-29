Первая парализованная женщина с чипом Neuralink написала своё имя — впервые за 20 лет

Она стала первой женщиной в мире, получившей мозговой интерфейс от компании Илона Маска. С помощью импланта N1, установленного на моторной коре мозга, Крюс управляет компьютером силой мысли.

На экране она написала «Audrey» виртуальной ручкой, а также нарисовала цветы, сердца и даже лица. Все действия происходят без движения — мысли передаются по Bluetooth на специальную программу Neuralink.

Имплант фиксирует нейронную активность с помощью 128 ультратонких нитей, которые хирургически вживляются в мозг. Устройство питается от беспроводной батареи.

Хотя чип не вернёт пациентке подвижность, он дал ей возможность снова пользоваться компьютером. Крюс рассказала, что мечтает написать книгу о своей жизни.

Она призналась: «Даже в самых смелых фантазиях я не верила, что это возможно».