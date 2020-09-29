Первая ТВ-приставка Google поступила в продажу до официального анонса

На данный момент не до конца ясно, какое именно количество Chromecast with Google TV выставили на прилавки, но журналистам из The Verge удалось приобрести себе один экземпляр. Они-то и рассказали, что устройство оценили в 50 долларов, при этом оно станет первым гаджетом поискового гиганта, который будет работать под управлением ОС Google TV (экс-Android TV).