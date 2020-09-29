Наука и технологии
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Первая ТВ-приставка Google поступила в продажу до официального анонса
Наконец-то стала известна цена новинки
Первая ТВ-приставка Google поступила в продажу до официального анонса. Как оказалось, новинку прямо сейчас можно купить в The Home Depot и Walmart в США.
На данный момент не до конца ясно, какое именно количество Chromecast with Google TV выставили на прилавки, но журналистам из The Verge удалось приобрести себе один экземпляр. Они-то и рассказали, что устройство оценили в 50 долларов, при этом оно станет первым гаджетом поискового гиганта, который будет работать под управлением ОС Google TV (экс-Android TV).
Напомним, что анонс ТВ-приставки ожидается уже завтра, 30 октября 2020 года. Вместе с ней компания также должна показать новые смартфоны линейки Google Pixel: Pixel 4a 5G и Pixel 5. Последний должен стать самым дешевым флагманом производителя за все время существования бренда Pixel.