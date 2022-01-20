Первая в мире киностудия в космосе откроется уже в 2024 году

Оказалось, что уже совсем скоро компания Space Entertainment Enterprise (SEE) намерена построить дополнительный модуль на станции. В нём будут располагаться спортивная арена и киностудия. При этом ожидается, что проект будет завершён уже к 2024 году.

Согласно имеющимся данным, модуль SEE-1 позволит производить фильмы и телепередачи. Более того, в нём можно будет проводить музыкальные и спортивные мероприятия.

Ожидается, что это позволит художникам, продюсерам и прочим творческим людям создавать на борту модуля контент в условиях микрогравитации. Также всё происходящее можно будет транслировать в прямом эфире.

Отметим, что Space Entertainment Enterprise не в последнюю очередь известна тем, что является сопродюсером грядущего фильма Тома Круза о космосе.