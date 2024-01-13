Первая в мире microSD-карта на 2 ТБ поступила в продажу

В какой-то степени революционная новинка была представлена по цене всего $229 без учета доставки, что делает ее доступной для широкого круга покупателей.

Карта Supreme Pro TF138 доступна в популярном американском онлайн-магазине Newegg, а также на Amazon.com (где цена пока не установлена).

AGI утверждает, что карта может достигать скоростей чтения/записи до 170/160 МБ/с, но для достижения этих показателей требуется совместимый собственный картридер CR138.

Карта также обладает функцией автоматической коррекции ошибок, поддерживает протокол высокой скорости UHS-1 U3, совместима с V30/A2 и защищена от пыли, воды, ударов, магнитных и рентгеновских лучей.