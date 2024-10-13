Первая версия мессенджера «Зосима» появится в ноябре 2024

Православный мессенджер «Зосима» готовится к запуску, и пользователи смогут скачать пробную версию уже в ноябре 2024 года. Алексей Агапов, президент фонда «Иннотех XXI», который занимается реставрацией храмов, рассказал, что полная версия приложения будет доступна весной 2025 года. Он отметил, что «Зосима» разработан как альтернатива WhatsApp, который сейчас недоступен в России.

По словам Агапова, новый мессенджер позволит создавать странички храмов, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями. Приложение будет доступно всем желающим, и его можно будет скачать на популярных мобильных платформах. Агапов уточнил, что первая версия мессенджера появится на сайте проекта «Спаси и сохрани», хотя из-за технических ограничений число скачиваний может быть ограничено.

Интерес к мессенджеру оказался высоким, и уже поступают предложения от священников и других заинтересованных людей. В связи с этим была собрана рабочая группа, которая будет управлять проектом. По словам Агапова, в приложении будут доступны функции чатов, обмена фото и видео, а также онлайн-трансляции. У команды есть план на два года вперёд, и они уверены, что проект будет реализован успешно.