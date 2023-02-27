Первее Apple: Xiaomi представила AR-гарнитуру в форме обыкновенных очков

Новинка основана на лёгком шасси из углеродного волокна и магниево-литиевого сплава. Несмотря на то, что генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь не предоставил никаких спецификаций устройства, ожидается, что очки будут базироваться на чипе Qualcomm.

Девайс оснащён двумя большими камерами с каждой стороны и одной небольшой в центре, которая, вероятно, будет отвечать за передачу визуальных данных и преобразование их в симуляцию для пользователя.