Наука и технологии
15:22, 27 февраля 2023
1 мин.

Первее Apple: Xiaomi представила AR-гарнитуру в форме обыкновенных очков

Выглядят симпатичненько

Xiaomi представила очки дополненной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition. Устройство оснащено специализированными линзами, позволяющими пользователям переключаться между реальным миром и симуляцией.

Первее Apple: Xiaomi представила AR-гарнитуру в форме обыкновенных очков

Фото: Wccftech

Новинка основана на лёгком шасси из углеродного волокна и магниево-литиевого сплава. Несмотря на то, что генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь не предоставил никаких спецификаций устройства, ожидается, что очки будут базироваться на чипе Qualcomm.

Девайс оснащён двумя большими камерами с каждой стороны и одной небольшой в центре, которая, вероятно, будет отвечать за передачу визуальных данных и преобразование их в симуляцию для пользователя.

Первее Apple: Xiaomi представила AR-гарнитуру в форме обыкновенных очков

Wccftech

Xiaomi не рассказала, как скоро новинка поступит в продажу. Неизвестна и цена Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Но ожидается, что изначально девайс будет доступен лишь в Китае.

Источник:Wccftech
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