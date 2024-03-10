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Наука и технологии
Опубликовано 10 марта 2024, 01:55
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Первую пилотируемую миссию Boeing перенесли на май из-за «расписания МКС»

Раньше откладывали в силу технических проблем
NASA сообщило, что запланированный на 22 апреля запуск пилотируемого корабля CST-100 Starliner компании Boeing перенесли на начало мая.
Первую пилотируемую миссию Boeing перенесли на май из-за «расписания МКС»

© NASA

Миссия Crew Flight Test (CFT) должна стартовать к МКС, но из-за специфики расписания космической станции полёт пришлось перенести. Однако миссию уже откладывали ранее: в 2023 году испытательный запуск не состоялся из-за недостаточной прочности строп и креплений парашютов Starliner, а также легковоспламеняющейся изоляционной ленты для проводов в капсуле.

Главной задачей миссии является проверка способности Starliner успешно транспортировать экипажи к МКС и обратно на Землю.

«Испытательный полёт в настоящий момент запланирован на начало мая из-за графика полётов к космической станции на орбитальную лабораторию», — сказано в сообщении NASA.

Источник:Space.com
Автор:Андрей Кадуков
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#NASA