Первую пилотируемую миссию Boeing перенесли на май из-за «расписания МКС»

Миссия Crew Flight Test (CFT) должна стартовать к МКС, но из-за специфики расписания космической станции полёт пришлось перенести. Однако миссию уже откладывали ранее: в 2023 году испытательный запуск не состоялся из-за недостаточной прочности строп и креплений парашютов Starliner, а также легковоспламеняющейся изоляционной ленты для проводов в капсуле.

Главной задачей миссии является проверка способности Starliner успешно транспортировать экипажи к МКС и обратно на Землю.

«Испытательный полёт в настоящий момент запланирован на начало мая из-за графика полётов к космической станции на орбитальную лабораторию», — сказано в сообщении NASA.