Опубликовано 10 марта 2024, 01:55
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Первую пилотируемую миссию Boeing перенесли на май из-за «расписания МКС»Раньше откладывали в силу технических проблем
NASA сообщило, что запланированный на 22 апреля запуск пилотируемого корабля CST-100 Starliner компании Boeing перенесли на начало мая.
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Миссия Crew Flight Test (CFT) должна стартовать к МКС, но из-за специфики расписания космической станции полёт пришлось перенести. Однако миссию уже откладывали ранее: в 2023 году испытательный запуск не состоялся из-за недостаточной прочности строп и креплений парашютов Starliner, а также легковоспламеняющейся изоляционной ленты для проводов в капсуле.
Главной задачей миссии является проверка способности Starliner успешно транспортировать экипажи к МКС и обратно на Землю.
«Испытательный полёт в настоящий момент запланирован на начало мая из-за графика полётов к космической станции на орбитальную лабораторию», — сказано в сообщении NASA.