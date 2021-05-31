Наука и технологии
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Первые 5G-зоны с российским «железом» появятся в России в 2023 году
Но не обойдётся и без иностранных комплектующих
Внезапно, в России началось свежее обсуждение появления 5G-зон, в основу которых ляжет отечественное оборудование. Так, директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко объявил, что первые подобные области могут быть запущены уже в 2023 году.
По словам чиновника, прямо сейчас проходит этап поиска отечественных компаний, способных разработать соответствующие базовые станции, технологическое ядро комплекса, цифровые платформы и прочие элементы связи, пишет Lenta.ru.
Думаю, в 2023 году пилотные зоны 5G уже будут работать на отечественном ядре, с отечественной базовой станцией. Мы не говорим, что у нас не будет иностранных комплектующих, это невозможно, это утопия. Наша главная задача — обеспечить управляемость, защищённость и реализуемость именно комплексного решения.