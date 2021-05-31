Первые 5G-зоны с российским «железом» появятся в России в 2023 году

Думаю, в 2023 году пилотные зоны 5G уже будут работать на отечественном ядре, с отечественной базовой станцией. Мы не говорим, что у нас не будет иностранных комплектующих, это невозможно, это утопия. Наша главная задача — обеспечить управляемость, защищённость и реализуемость именно комплексного решения.