Первые «Атомы» выпустят до конца 2024 года

В конце этого года с конвейера выйдут предсерийные образцы нового российского электрокара «Атом». Серийное производство автомобиля стартует в середине 2025 года. Машина будет собираться на заводе «Москвич», который арендовал одну из своих линий и переоборудовал её для нужд нового бренда. По плану, в год завод сможет выпускать около 30 000 автомобилей.

На данный момент на «Атом» уже оформлено больше 105 000 предварительных заказов от частных лиц и компаний. Что касается цены, то она будет колебаться от 2 до 4 миллионов рублей, в зависимости от выбранной модификации. Это делает электромобиль доступным для широкого круга покупателей.

Электрокар будет оснащён задним электромотором мощностью 205 л. с. и литий-ионной батареей на 77 кВт⋅ч, что позволит ему проехать до 500 км на одной зарядке. Разгон до 100 км/ч займёт всего 8 секунд, что вполне достойно для нового игрока на рынке электромобилей.