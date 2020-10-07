Первые беспроводные наушники с активным шумоподавлением Realme оценили чуть дороже 5 тысяч рублей

Новинка, получившая название Buds Air Pro, демонстрирует уровень подавления шума до 35 дБ — для этого устройство использует сразу два встроенных в корпус микрофона, сообщает ресурс GSMArena. И так как шумодав наушников получился по-настоящему впечатляющим, компания решила обезопасить своих пользователей, внедрив в устройство режим Transparency Mode. Включая его, владелец Buds Air Pro вновь начинает слышать, что происходит вокруг.

Из прочего стоит отметить, что беспроводные наушники Realme работают на базе процессора S1, оснащаются 10-миллиметровым динамиком в каждом наушнике (вес которого составляет всего 5 грамм). От одного заряда новинка способна проработать до 25 часов, правда, речь идет лишь о режиме работы наушники+футляр. В продажу Realme Buds Air Pro поступили уже сегодня по цене в 68 долларов или 5,313 рублей.