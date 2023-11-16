Первые беспроводные зарядки нового поколения Qi 2 появятся в продаже уже в декабре

Этот стандарт использует магниты для удержания устройства и аксессуаров вместе. Первые девайсы с Qi 2.0 появятся на рынке во время рождественских праздников этого года, и они будут доступны для серии iPhone 15.

Различные производители, такие как AirCharge, Belkin, Anker и Mophie, будут заниматься созданием беспроводных зарядных устройств, в то время как многие другие аксессуары уже проходят тестирование или ожидают сертификации.

Qi 2.0 обещает не только магнитное крепление, но и более быструю зарядку, повышенную эффективность и удобство использования.

В рамках этого стандарта представлены два вида технологии: MPP (Magnetic Power Profile), основанная на MagSafe от Apple, и EPP (Extended Power Profile), которая не поддерживает магниты, но обеспечивает зарядку мощностью до 30 Вт.