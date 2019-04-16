Первые фото и видео экранизации «Ведьмака» попали в Сеть

Компания Netflix вовсю работает над сериалом по «Ведьмаку». Об этом говорят появляющиеся материалы со съёмочной площадки. Часть съёмок проходит сейчас в Венгрии в замке Тата.
Любопытным удалось заметить и сфотографировать рядом с замком два ярких шара, судя по всему, имитирующих двойную Луну. Также в сеть утёк небольшой видеоролик, отснятый на телефон. На видео можно полюбоваться на британскую актрису Анну Шаффер, исполняющую роль Трисс Меригольд, в антуражных декорациях польского замка Огродзенец.
Сериал «Ведьмак» снимается компанией Netflix на основе одноимённой серии романов Анджея Сапковского. Сам Сапковский, кстати, выступает креативным консультантом проекта. В первом сезоне будет всего восемь серий, съёмки проходят в центральной Европе. Точная дата выхода сериала пока неизвестна, но ожидается премьера до конца 2019 года.