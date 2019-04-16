Первые фото и видео экранизации «Ведьмака» попали в Сеть

Компания Netflix вовсю работает над сериалом по «Ведьмаку». Об этом говорят появляющиеся материалы со съёмочной площадки. Часть съёмок проходит сейчас в Венгрии в замке Тата.

Любопытным удалось заметить и сфотографировать рядом с замком два ярких шара, судя по всему, имитирующих двойную Луну. Также в сеть утёк небольшой видеоролик, отснятый на телефон. На видео можно полюбоваться на британскую актрису Анну Шаффер, исполняющую роль Трисс Меригольд, в антуражных декорациях польского замка Огродзенец.