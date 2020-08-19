Первые гибкие "умные" часы можно предзаказать с 50% скидкой

Судя по официальной информацииhttps://www.kickstarter.com/projects/1624500366/nubia-watch-a-futuristic-flexible-display-smartwatch), Nubia Watch может похвастаться достаточно большим по меркам сегмента AMOLED-дисплеем на 4,01-дисплеем. Время автономной работы “умных” часов составляет 36 часов, при этом в режиме энергосбережения оно может увеличиться до семи дней. “Сердцем” девайса выступает процессор Snapdragon Wear 2100, а за быстродействие отвечают 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной.

Прямо сейчас, на этапе софинансирования, Nubia Watch можно приобрести по цене в 199 долларов, что, по заявлению разработчиков, на 50% дешевле, чем финальная стоимость новинки.