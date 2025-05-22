Первые лекарства, созданные ИИ, появятся на рынке к 2030 году

Хотя ИИ уже активно используется в фармацевтической отрасли для ускорения исследований и снижения затрат, пока ни одно из таких лекарств официально не одобрено для массового применения. Некоторые препараты, отобранные с участием ИИ, сейчас проходят финальные стадии клинических испытаний. Например, компания Takeda тестирует средство от псориаза, результаты по которому ожидаются в этом году.

По словам генерального директора Insilico, большинство фармацевтических компаний применяют ИИ лишь на отдельных этапах. Однако сама Insilico внедряет технологии машинного обучения на всех стадиях — от поиска мишени до оптимизации молекул — чтобы быстрее переходить к клиническим исследованиям.