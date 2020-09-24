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Первые недорогие умные часы Xiaomi Redmi "засветились" в сети
Возможно, это может быть намеком на скорый анонс новинки
Еще в прошлом году, сразу вслед за анонсом первых смарт-часов Xiaomi — Xiaomi Mi Watch — глава бренда Redmi намекнул на скорое появление такого же устройства, но уже от его компании. Шло время и все как будто бы забыли об этом интересном намеке. К счастью для фанатов, первые недорогие умные часы от Redmi все же засветились в сети, что может говорить об их скором полноценном анонсе.
Так, в базе данных Министерства промышленности и информатизации Китая появилась информация о некоем устройство под модельным номером REDMIWT01, пишет местный интернет-инсайдер Digital Chat Sation. Судя уже только по этим данным, несложно догадаться, что именно из себя будет представлять грядущая новинка. Также опубликовавший свежую информацию инсайдер сообщил о том, что запуск потенциальных Redmi Watch намечен на октябрь 2020 года, а отличительной особенностью гаджета должна стать его автономность.
Напомним, что более ранние слухи утверждали об использовании в первых смарт-часах Redmi той же оболочки, что и в Mi Watch — MIUI For Watch. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро.