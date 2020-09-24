Первые недорогие умные часы Xiaomi Redmi "засветились" в сети

Так, в базе данных Министерства промышленности и информатизации Китая появилась информация о некоем устройство под модельным номером REDMIWT01, пишет местный интернет-инсайдер Digital Chat Sation. Судя уже только по этим данным, несложно догадаться, что именно из себя будет представлять грядущая новинка. Также опубликовавший свежую информацию инсайдер сообщил о том, что запуск потенциальных Redmi Watch намечен на октябрь 2020 года, а отличительной особенностью гаджета должна стать его автономность.

Напомним, что более ранние слухи утверждали об использовании в первых смарт-часах Redmi той же оболочки, что и в Mi Watch — MIUI For Watch. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро.