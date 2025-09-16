Первые обзоры AirPods Pro 3: лучшее шумоподавление, новый дизайн и даже пульсометр

Наушники получили переработанный дизайн с более удобной посадкой и новыми насадками, включая XXS-размер. В ушах они сидят надёжнее, а за счёт гибридных силиконово-пенных амбушюр лучше изолируют внешний шум.

Главное улучшение — активное шумоподавление, которое теперь работает вдвое эффективнее, чем у предыдущей модели. Журналисты отмечают, что наушники почти полностью «выключают» шумы офиса, самолёта или кафе.

Качество звучания тоже выросло: сцена стала шире, бас — глубже, а вокал — чище.

Отдельный акцент сделан на здоровье. Впервые AirPods получили датчик пульса, работающий в связке с Apple Watch и приложением «Здоровье». Это превращает наушники не только в музыкальный аксессуар, но и в фитнес-гаджет.

Среди других новшеств — функция Live Translation, которая в реальном времени переводит речь собеседника прямо в ухо. Пока поддерживается пять языков, к концу года их станет девять.

Автономность наушников выросла до 8–9 часов с ANC, но суммарное время работы с кейсом снизилось до 24 часов. Тем не менее, для долгих перелётов это шаг вперёд.