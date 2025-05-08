Первые отечественные датчики тока поступили в массовое производство

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), создал инновационные комбинированные датчики тока, которые теперь массово производятся. Эти устройства отличаются необычайной компактностью и не имеют аналогов в стране с такими характеристиками. Описание новинки было опубликовано на официальном сайте университета.

Датчик представляет собой компактное устройство для установки прямо в линию электропередачи. Оно передаёт данные в цифровом формате через оптоволоконный интерфейс, что значительно упрощает работу по его подключению и использованию. Главным преимуществом нового прибора является его небольшой размер и вес, благодаря чему он легко помещается в одной руке и заменяет громоздкие измерительные комплексы. Такие традиционные устройства весят более 400 кг и требуют специальных опор для установки, что делает их сложными в монтаже.

После успешных опытно-промышленных испытаний в Новосибирской области и сертификации, приборы получили положительные отзывы специалистов. Эта разработка значительно облегчает монтаж и эксплуатацию, ведь для установки нового датчика не нужно разрывать высоковольтные кабели, а это снижает затраты и повышает безопасность.