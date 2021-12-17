Первые ракеты «Сармат» начнут боевое дежурство уже в 2022 году

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Первые ракеты «Сармат» начнут боевое дежурство уже в 2022 годуПодготовительные работы ведутся уже сейчас
В сети появились сведения, согласно которым первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» начнёт боевое дежурство уже в следующем году.
Если быть точнее, то речь идёт о конце 2022 года — об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Он также заявил, что перед ответственными за этот процесс лицами была поставлена задача установить первый полк в Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае.
Прямо сейчас специалисты проводят там работы по подготовке инфраструктуры для ракет. При этом генерал-полковник уверен, что задача по итогу будет выполнена.
Напомним, что ранее, в августе, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале лётных испытаний ракеты «Сармат» в 2021 году. Тогда же он отметил, что завершить процесс планируют в 2022 году., а завершатся в 2022 году.
Источник: РИА Новости