Первые ракеты «Сармат» начнут боевое дежурство уже в 2022 году

Если быть точнее, то речь идёт о конце 2022 года — об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Он также заявил, что перед ответственными за этот процесс лицами была поставлена задача установить первый полк в Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае.

Прямо сейчас специалисты проводят там работы по подготовке инфраструктуры для ракет. При этом генерал-полковник уверен, что задача по итогу будет выполнена.

Напомним, что ранее, в августе, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале лётных испытаний ракеты «Сармат» в 2021 году. Тогда же он отметил, что завершить процесс планируют в 2022 году., а завершатся в 2022 году.