Первые российские аэротакси полетят через три года

Первые полёты аэротакси в России могут стартовать уже через три года, но говорить о массовом запуске пока рано. Об этом рассказал Максим Болотских, партнёр консалтинговой компании «Яков и Партнёры», на международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Он отметил, что в ближайшие несколько лет можно ожидать только пилотные проекты с лицензированными компаниями, работающими в рамках экспериментальных правовых норм.

Эксперт подчеркнул, что аэротакси помогут избежать городских пробок, что особенно актуально для Москвы. Сейчас, чтобы добраться из одного конца города в другой или до аэропорта, часто приходится тратить много времени в пробках. С появлением аэротакси люди смогут летать вокруг города, минуя центр, что существенно сократит время в пути. Однако, по словам Болотских, для такого транспорта нужна будет развитая инфраструктура: специальные площадки для взлёта и посадки, зарядные станции и сервисные центры.

Максим Болотских также добавил, что технология беспилотного транспорта уже давно используется в авиации в виде автопилотов, и её можно адаптировать для аэротакси. В России над подобными проектами работают несколько компаний, включая «Ховер», «Транспорт будущего» и «Вертолёты России».