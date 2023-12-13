Первые роутеры с Wi-Fi 7 уже можно купить, но спецификации технологии примут лишь в начале 2024 года

В то время как роутеры с маркировкой Wi-Fi 7 уже доступны, официальные технические характеристики будут приняты только в начале 2024-го.

Wi-Fi 7 обещает революционное беспроводное соединение со скоростью до 40 Гбит/с, потенциально конкурируя с традиционным проводным Ethernet.

Работая на трех частотных диапазонах — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц — с шириной канала 320 МГц и 4096-QAM, Wi-Fi 7 развивает достижения Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E.

Технология включает функции, такие как MU-MIMO и OFDMA, что приводит к заметному улучшению в 4.8 раза по сравнению с Wi-Fi 6.

Отметим, что Wi-Fi 7 — это не только про увеличение скорости; он ориентирован на новые технологии, такие как AR/VR.