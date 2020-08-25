Первые "умные" часы Oppo начнут продавать в России

Компания предложит российским пользователям две модели - с диагональю экрана 41 и 46 мм. Сердцем часов послужили два процессора Snapdragon Wear 3100 и Ambiq Micro Apollo 3, а работают они на базе фирменной операционной системы Google - Wear OS. Стоит отметить, что дополнительный процессор активируется в том случае, когда часы функционируют в режиме энергосбережения. Часы оснащены поддержкой технологии быстрой зарядки, что позволяет им заряжаться от нуля до ста процентов буквально за 75 минут. Что касается времени автономной работы, модель на 46 мм способна функционировать в режиме энергосбережения порядка 21 дня, тогда как используя устройство в обычном режиме, время сокращается до 36 часов. В то же время, младшая модель “живет” в энергосберегающем режиме примерно 14 дней, а в обычном - сутки.