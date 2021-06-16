Первые «умные» часы Samsung на Wear OS от Google выйдут уже в июне

Наука и технологии
Сегодня в 12:08
Первые «умные» часы Samsung на Wear OS от Google выйдут уже в июнеНамечается очень интересная новинка
Некоторое время назад интернет-источники сообщили, что анонс новых «умных» часов Samsung произойдёт во второй половине лета. Сейчас же появились более свежие данные, согласно которым новинку покажут уже до конца июня.
Речь идёт о Galaxy Watch 4, которые станут первыми в модельном ряду Samsung, работающие на обновлённой Wear OS объединённой с фирменной корейской системой Tizen. Gizmochina пишет, что мероприятие, посвящённое часам, пройдёт в рамках MWC 2021. Сама выставка начнётся 28 июня 2021 года.
На данный момент не так много информации о грядущих смарт-часах Samsung. Ожидается, что устройство получит 5-нм чип, откажется от 2,5D стекла, а его рамки станут ещё меньше, уступив место полезной части дисплея.
Подробности о цене, времени автономной работы и т.д. мы, скорее всего, узнаем уже на самой презентации.