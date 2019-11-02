Первые "умные" часы Xiaomi оказались в два раза дешевле конкурентов

На данный момент стоимость первых “умных” часов китайского гиганта Xiaomi не разглашается, однако таблица позволила понять, что новый гаджет является самым мощным конкурентом часов от Apple и Samsung в плане цены. Предполагается, что Xiaomi Watch будут стоить порядка 1999 юаней или 285 долларов, что на 80 долларов меньше стоимости Samsung Galaxy Watch LTE, а также в более чем два раза меньше цены последнего поколения “умных” часов Apple Watch.