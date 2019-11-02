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Первые "умные" часы Xiaomi оказались в два раза дешевле конкурентов

Новинка выйдет 5 ноября
Несмотря на то, что “умные” часы Xiaomi Watch выйдут лишь 5 ноября, в интернете уже появилась официальная таблица, которая приводит сравнение новинки от Xiaomi с Apple Watch 5 и Samsung Galaxy Watch LTE, намекающая на низкую стоимость грядущей новинки.

На данный момент стоимость первых “умных” часов китайского гиганта Xiaomi не разглашается, однако таблица позволила понять, что новый гаджет является самым мощным конкурентом часов от Apple и Samsung в плане цены. Предполагается, что Xiaomi Watch будут стоить порядка 1999 юаней или 285 долларов, что на 80 долларов меньше стоимости Samsung Galaxy Watch LTE, а также в более чем два раза меньше цены последнего поколения “умных” часов Apple Watch.

Таблица также содержит информацию о технической составляющей нового носимого устройства. Так, часы оснастят 1,78 дюймовым экраном, который имеет защиту в виде сапфирового стекла. Известно, что корпус Xiaomi Watch создан из нержавеющий стали, тогда как его тыльная сторона выполнена из керамики. Часы работают на базе Snapdragon Wear 3100 с поддержкой технологии NFC.