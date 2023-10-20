Первые устройства на российской ОС «Аврора» начнут продавать в ноябре

В ноябре мобильные устройства от российских брендов Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус», работающие на ОС «Аврора», появятся в магазинах. Они будут доступны в низком ценовом диапазоне, до 20 тысяч рублей, и для привлечения клиентов будут предлагаться скидки.

Сначала цена будет невысокой, так как разработчик ОС «Аврора» предоставил лицензию на первую партию устройств за 1 тысячу рублей, но впоследствии она увеличится до 4,5 тысячи рублей. По одной из информаций, продукция будет доступна в магазинах «Всесмарт», которые принадлежат Fplus.

Уточнив информацию, можно утверждать, что эти устройства не призваны заменять традиционные смартфоны или планшеты с популярными операционными системами. Они представляют собой специализированные инструменты для государственных служащих и сотрудников компаний, использующих ОС «Аврора».

Генеральный директор ОМП, Павел Эйгес, подтвердил скорое появление устройств с ОС «Аврора» в магазинах электроники, хотя конкретные модели и цены остаются невыясненными. Продажи в первую очередь ориентированы на клиентов из госсектора и сотрудников крупных компаний, которые используют решения на базе «Авроры».

На данный момент доля российских устройств на рынке не превышает 1%, и, по словам источника, запрет на импорт гаджетов с Android и iOS может быть необходим для увеличения доли отечественных систем.